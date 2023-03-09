Героинями книги «Женские истории Золотого кольца» стали 8 жительниц Владимирской области. Мы давно...

Героинями книги «Женские истории Золотого кольца» стали 8 жительниц Владимирской области.Мы давно привыкли к тому, что главные героини центрального телевидения, радио и YouTube каналов – звёзды федерального масштаба. Они переходят из одного шоу в другое, но так далеки от народа и того, что происходит в регионах.«Женские истории Золотого кольца» - любопытный проект писательницы из Ярославля – Юлии Дёминой. Он затронул пять областей «Золотого кольца»: Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Московскую и Владимирскую. Цель проекта – рассказать о тех, кто живёт и трудится рядом с нами, помогают людям, создают новые рабочие места, вдохновляют и удивляют.Героинями книги Юлии Дёминой стали 8 женщин из нашего региона, которые добились успехов в любимом деле: Татьяна Кабина (главный редактор журнала), Наталья Пруглова (врач-педиатр), Наталья Васькова (владелица «института красоты»), Таис Карелина (этно-режиссёр, специалист в области русского национального костюма), Жанна Згребнова (владелица модельного агентства), Екатерина Пяточкова (преподаватель бизнес-школы), Олеся Циглова (руководитель ансамбля, педагог-психолог) и Елена Маньенан (ресторатор и приёмная мама 14 детей).История каждой из них – погружение в особый мир. Какой? Об этом корреспонденту ГТРК «Владимир» рассказала сама Юлия Дёмина после презентации своей книги, которая прошла в преддверии 8-го марта:- В прошлом году я написала книгу про жителей Ярославского региона с символичным названием «Ярославцы – все красавцы!» с намерением рассказать о людях разных профессий. Ведь мало кто знает, кто такой копытчик, или о том, что жонглёр, выросший вместе с братьями Запашными, создал сеть танцевальных студий. Вообще история жизненного пути журналиста, певицы, артиста или бизнесмена очень познавательна. Прочитав книгу, молодое поколение и ищущие своё предназначение люди смогут вдохновиться историями успеха героев книги и поймут, что не всё всегда бывает гладко.- Я поняла, что хочу рассказать про мужчин и женщин разных регионов России, ведь интересных людей в стране не счесть! Оставить след о себе в истории страны – вот миссия проекта «ЛЮДИ». Планы у меня амбициозные и «Женские истории Золотого кольца» - это первый шаг к поставленной цели. Я решила проверить, как в других городах, где меня не знают, будут реагировать на идею проекта. Признаюсь, обрадовалась, что жительницы девяти городов туристического маршрута живо откликнулись на моё предложение стать героинями новой книги. Это подтверждение того, что проект интересен, важен и его ценят.- Ещё одна причина старта моего проекта – маршруту «Золотое кольцо» исполнилось 55 лет в ноябре 2022 года. Поэтому в книге именно 55 историй женщин Владимира, Ярославля, Костромы, Ростова, Иваново, Суздаля, Сергиева Посада, Переславля Залесского и Углича. О знаменитостях написано и снято много материала. А ведь основная часть населения страны – не «звёзды», а наши обычные женщины, которые работают, руководят компаниями, создают рабочие места, лечат людей, занимаются реализацией интересных проектов в разных сферах. Мне захотелось показать, какие талантливые, упорные и целеустремлённые женщины живут в регионах.- Я кропотливо изучала женщин регионов перед тем, как приглашать героинь из Владимира в проект, тесно общалась с главным редактором журнала «100лица» Татьяной Кабиной. Мои менеджеры просматривали социальные сети, публикации в СМИ и видеосюжеты - была проделана колоссальная работа! Я приезжала несколько раз во Владимир и встречалась с потенциальными героинями, узнавала о людях и о регионе. Влюбилась в гостеприимный Владимир и его невероятных женщин! Я рада, что всё получилось - родилась интересная книга с удивительными историями.- Следующий этап – написание книги «Серебряное ожерелье России» про женщин Севера. Конечно, идея не нова – писать книги о людях, но чаще всего на прилавках книжных магазинов мы встречаем «звёздные» биографии и мемуары известных лиц. Отличительной особенностью моего проекта стало то, что я рассказываю о 2-3 известных людях, которые родом из конкретного региона - Лена Летучая или Елена Блиновская, например, ярославны. Остальные мои героини очень разные: яркие личности с увлекательной судьбой. В чем «изюминка» проекта? В мультимедийности. «Женские истории Золотого кольца» - это не просто книга, но ещё и запись видеоинтервью в формате «55 вопросов» на YouTube-канале, публикации в социальных сетях, встречи на телевидении и радио. Я благодарна информационной поддержке ГТРК "Россия", благодаря которой о проекте и его участницах стало известно широкой публике.Отметим, что за проектом Юлии Дёминой действительно активно следили в разных регионах России. Своими впечатлениями от участия в создании книги поделилась и героиня из Владимира - Татьяна Кабина (главный редактор журнала «100лица», многодетная мама):- Информацию обо мне Юлия нашла в открытых источниках. Преимущественно о конкурсах красоты и глянцевом издании, которым я руковожу. В диалоге мне было приятно сознаться в многодетном материнстве и в приобретении готового бизнеса, который стал логичным продолжением моего профессионального пути. Мы договорились о личной встрече и у нас зародился взаимный интерес. Её история меня заинтересовала не меньше, чем Юлю моя. Так интервью с писателем появилось в декабрьском номере журнала «100лица», а моя «летопись» вошла в книгу «Женские истории Золотого кольца».- Юлия Дёмина удивительно тонко подмечает факты биографии и их переплетения, умеет повествовать историю героев от первого лица с особенным вкусом и теплотой, как свою собственную. Умеет делать главу о конкретном человеке очень индивидуальной, однако объединяет людей в каждой книге по близкому ей и им принципу. Это обмен опытом и мнениями, знакомство с выдающимися людьми через одно рукопожатие. Презентация книги и вовсе стерла все границы между нами, даже территориальные! Вдохновившись женской энергетикой и описанными в книге этапами становления сильных леди, я выступила на открытии женского форума (презентации) со своим стихотворением. Оно отобразило собирательный образ «женской истории». Это незабываемый проект: от идеи до реализации. Действительно о людях и для людей! Честно говоря, я сейчас читаю книгу Юлии Дёминой уже скорее не как биографическую, а как художественную. Настолько интересные повороты случаются в, казалось бы, обыденности, что «ни в сказке сказать», но… пером – описать.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фотографии Юлии Дёминой