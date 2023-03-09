Пьеха уговорила поменять паспорт

Пьеха уговорила поменять паспортМало кто знает, что звучные имена и фамилии артистов – это, как правило, их сценические псевдонимы. Маша Распутина на самом деле – Алла Агеева. Лариса Долина до поступления на сцену звалась Кудельман. Елена Воробей – Либенбаум. Выяснилось, что и София Ротару от рождения носила другую – менее звучную – фамилию.Отца певицы звали Михаилом Ротарь. И именно как София Ротарь певица дебютировала в 1962 году в Новоселицком районном конкурсе художественной самодеятельности. Потом были областной смотр и конкурс в Черновцах, где юная артистка завоевала диплом первой степени. Как победительницаона была направлена в Киев для участия в республиканском фестивале народных талантов.А как же Ротарь стала Ротару? Все дело в том, что Черновицкая область Украины, ранее называемая Северная Буковина, сначала принадлежала Австро-Венгрии, а потом Румынии. И только в 1940 году Сталин присоединил ее к Украинской ССР. Так как в регионе было много румын (молдаван), то украинские чиновники стали проводить политику насильственной укранизации. Многие этнические молдаване были вынуждены поменять свои фамилии на типа украинские. Иначе им грозили обвинения в "буржуазном национализме" и ссылка в Сибирь.Именно поэтому молдаванин Михал Ротару получил паспорт на имя Михаил Ротарь. Такая же была фамилия и у всех его детей, включая Софию. В титрах музыкального фильма 1971 года "Червона рута" она значится как София Ротар (без мягкого знака).И только став знаменитой, она вернула себе исконную фамилию. Вернуть назад окончание "у" вокалистке посоветовала Эдита Пьеха. Так фамилия получила новое – молдавское – звучание.Напомним, что сегодня София Ротару принципиально не приезжает в Россию даже на "Песню года", которую прежде не пропускала. Она получила звания Героя Украины, позирует в вышиванке и всячески помогает украинской армии. А сестра певицы Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины.