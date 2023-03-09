Эксперт рассказала подробнее об униформе врачей.

Эксперт рассказала подробнее об униформе врачей.Словосочетание "белый халат" у большинства людей ассоциируется только с одним — одеждой врача. Но на самом деле медики носили его относительно небольшой период времени. Почему они отказались от кипенно-белой униформы, и какой путь проделала медицинская мода, рассказала Надежда Салиева, основатель и креативный директор "Дома медицинской моды ENIGMA", заместитель генерального директора компании "Русский доктор".Как менялся внешний вид врачей от века к векуОдежда, выполняющая некоторые функции современного гардероба медиков, появилась еще в античные времена. Лекари и целители носили специальную накидку, покрывавшую руки и ноги, иногда — голову и лицо. Её использовали, чтобы не заразиться от пациентов.В Средневековье врачи, окончившие университет, носили длинную мантию и обладали правом проводить сложные операции. Лекари, не имевшие специального образования, выполняли лишь несложные процедуры и надевали поверх обычной одежды фартук — чтобы уберечь её от пятен крови.Во время чумы, свирепствовавшей в Европе, медики облачались в длинный тяжелый плащ и маску с "клювом", примитивный аналог современных респираторов — в неё закладывались лекарственные растения. Такой прием позволял лекарю снизить риск заражения опасной болезнью.Вплоть до 20 века у медиков не было специальной униформы. Белый халат пришел в их жизнь после того, как хирург Джозеф Листер начал применять карболовую жидкость для обработки инструментов. В 1918 году, во время вспышки "испанского гриппа", врачи осознали пользу резиновых перчаток, масок. Они также стали неизменными атрибутами специалистов.С начала прошлого века униформа врачей окончательно стала белой. Она ассоциировалась с опрятностью: поскольку на такой одежде были видны все пятна, сразу можно было понять, в чистой ли униформе доктор пришел на работу.В то же время из-за белого цвета у специалистов часто возникали проблемы в операционной. Одежда отражала цвет ламп, и это создавало нагрузку на глаза. Постепенно форму для хирургов стали делать синего или зеленого оттенков, что снизило уровень дискомфорта.Как за прошедшие годы изменилось отношение врачей к спецодеждеСегодня некоторые врачи стали отдавать предпочтение форме ярких цветов и принтов, необычных фасонов. Медицинская мода шагнула далеко вперед, и предлагает стильную, удобную одежду из дышащих тканей, которые легко стираются и не нуждаются в специальном уходе.Современные врачи задумываются уже не только о комфорте и стерильности костюма, но и о его внешнем виде, трендах. Аккуратность и элегантность в одежде помогают медику презентовать себя с лучшей стороны, демонстрируют его любовь к своей профессии. Вызывают доверие пациента и повышают статус работников здравоохранения. Особенно внимательно к выбору формы относятся специалисты из сферы эстетической медицины.Свежие тренды медицинской модыВ фокусе — аристократическая простота и элегантность. Белый — неизменная классика, но вместе с ним популярностью пользуются пастельные тона, базовые оттенки синего и серого, благородный черный. В тренде в 2023 году — винный, фиолетовый, бирюзовый цвета, различные принты.