Приметы и традиции.

Приметы и традиции.ИсторияВ этот день православные по всему миру вспоминают Иоанна Крестителя. Празднику в его честь в народе дали имя Иванов день. Кем же был святой? Он родился на шесть месяцев раньше Иисуса и чудом смог выжить при избиении младенцев благодаря матери, которая сбежала в пустыню. Повзрослев, он вел простой образ жизни: носил вещи из верблюжьей шерсти, питался насекомыми или растениями. Ближе к своему 30-летию стал проповедовать.Именно он крестил Иисуса в водах Иордана. И при нем было засвидетельствовано его истинное предназначение. Позже Иоанна казнили, отрезав ему голову, за обличение Ирода, который нарушил иудейские законы.ТрадицииВ праздники народ обычно просил у святого об излечении болей в голове, а также молил о здоровье и хорошем урожае. Также наши предки помогали птицам: сооружали для них кормушки и наполняли зерном. Особое внимание в этот день обращали на сны. Считалось, что в ночь на 9 марта они вещие и могут помочь найти ответы на важные вопросы.Народные приметыНаши предки в праздник следили за птицами. Если они вьют гнезда в лучах солнца, значит лето не порадует теплом. Пение синиц предвещает тепло, а кукушки – холода. Ранний прилет птиц сулит хороший урожай.Что нельзя делать 9 мартаВ этот день запрещено стирать. Предки верили, что это может унести достаток из семьи.Нельзя срубать деревья и разжигать косты – это принесет в жизнь несчастье и ссоры.Острые предметы в этот день лучше не брать. Даже хлеб наши предки разламывали, а не резали.Нельзя есть молочные продукты, мясо и рыбу, так как следует соблюдать строгий пост.