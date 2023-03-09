Самое интересное в столице.

Самое интересное в столице.ПРЕМЬЕРА"Войцек"Неоконченная пьеса немецкого драматурга, учёного и поэта XIX века Георга Бюхнера основана на документальной истории цирюльника из Лейпцига по фамилии Войцек. Из ревности он убил свою жену и был приговорен к смертной казни. Во всемирно известном сюжете, освоенном и оперой, и балетом, и кинематографом, герой становится солдатом, над которым ставят медицинские эксперименты. Бюхнер знал об этом не понаслышке: современникам он был известен как автор курса сравнительной анатомии человека. Режиссер Филипп Гуревич предлагает взглянуть на "Войцека" не как на драму маленького человека, подавляемого большинством, а как на бытовую трагедию, в шаге от которой — каждый из нас. Создатели сочиняют выразительный в своей жесткости мир немецкого экспрессионизма с зонгами и живой музыкой. Зрители оказываются внутри игрового пространства, в прямом контакте с артистами, и становятся участниками суда над героем. Войцек, загнанный в сценический круг, — человек или насекомое? Жертва или убийца? Как вырваться из болота обстоятельств, принуждающих тебя к насилию? Вынося приговор прошлому героя, зритель предугадывает и свое будущее. В главных ролях Илья Никулин и Валерия Куликова, а также Владимир Гуськов, Юлия Марычева, Дмитрий Гарнов и Роман Фомин.12 марта, Театр имени Вл. Маяковского."Рассказ о семи повещенных"Свое главное произведение Леонид Андреев написал в 1908 году, вскоре оно было переведено на огромное количество языков. Это история о последних днях жизни семи преступников. Их мысленные монологи (герои поодиночке осмысливают приближение неминуемой смерти) Андреев считал выражением личного протеста против смертной казни. Он отказался от авторских прав, чтобы "Рассказ" читали по всему миру без всяких препятствий. За постановку для театра "Мастерских" взялась Полина Синильникова.11 марта, Боярские палаты."Он. Она""Он. Она" — это стильная и современная любовная история, рассказанная через мелодичные песни, написанные актером театра и кино, солистом мюзиклов Станиславом Беляевым и исполненные в дуэте с актрисой, солисткой мюзиклов, певицей, лауреатом конкурса "Новая волна" Галиной Безрук. Жанр спектакля определяется режиссером как драма-мюзикл: зрителей ждет не просто музыкально оформленная история любви, а настоящая драма, полная глубоких чувств, серьезных философских рассуждений и подлинного актерского проживания на сцене. Вся музыка, написанная Станиславом Беляевым и аранжированная Дмитрием Волковым, будет исполнена вживую – специально для проекта режиссер постановки собрал команду молодых и талантливых музыкантов.17 и 18 марта, LA’Театр."Дачники"Постановка заслуженного артиста России, режиссера Сергея Векслера будет приурочена к 155-летию М. Горького. Но спектакль не будет апеллировать к дню сегодняшнему: "Это абсолютно классический спектакль в русле традиций русского психологического театра, как я его понимаю. У нас нет современных костюмов, аллюзий, ноу-хау в виде гаджетов или видеоизображений – всего того, что сейчас очень модно, и что напрямую отсылает к новым реалиям", – поясняет режиссер. В спектакле заняты народный артист России Виктор Никитин, заслуженная актриса УССР Светлана Варецкая-Загородняя, заслуженные артисты РФ Николай Мальцев и Константин Никифоров, а также ведущие артисты театра.17, 18 и 19 марта, Московский театр иллюзий.БАЛЕТ"Разогрев"В преддверии XXII Летних Балетных Сезонов – традиционного летнего марафона классического балета – стартует проект "Разогрев". Балеты "Золушка" и "Лебединое озеро" будут показаны на сцене РАМТа. Знаменитые сюжеты о волшебной силе любви будут рассказаны языком классической хореографии и симфонической музыки. Балеты в исполнении Русского Классического Театра Балета под руководством Валентина Грищенко идут в сопровождении оркестра. Партии Золушки и Принцессы Авроры танцует прима-балерина театра "Кремлевский балет" Александра Криса.20 марта, РАМТ.ВЫСТАВКА"Панк-Культура. Король и Шут"Выставка рассказывает о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции. Гости выставки узнают, как жанр влияет на культуру, моду, искусство и жизнь людей по всему миру. Выставка занимает белый и красный залы Винзавода, один из которых будет посвящён группе "Король и Шут", а другой – истории жанра от рождения группы Sex Pistols до современного русского панка.Центре современного искусства "Винзавод"."Главные хулиганы Москвы: книги и судьбы поэтов-имажинистов"При информационной поддержке радио Monte Carlo крупнейшие московские коллекционеры и государственные собрания предоставили артефакты, связанные со становлением имажинизма в России. Автографы Есенина и остальных членов "банды", первые коллективные сборники, рукописные книги, известные в малом числе экземпляров, — все это вместе будет демонстрироваться впервые. Как известно, в 1919 году СергейЕсенин, Рюрик Ивнев, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, художники БорисЭрдман и Георгий Якулов подписали знаменитую декларацию имажинистов. С тех порих группа стала синонимом литературного хулиганства и провокации. Какими онивошли в историю русской культуры – об этом расскажет выставка. Ее украшением выставкистанут стилизованные интерьеры, рассказывающие о наиболее известных акцияхимажинистов (роспись Страстного монастыря, переименование московских улиц всвою честь), их легендарном кафе "Стойло Пегаса", книжных лавках и кинотеатре"Лилипут".До 14 мая, культурный центр Elohovskiy Gallery."#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым"Масштабный проект готовит Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) – новый федеральный музей изобразительного искусства, который строится в Севастополе. А произведения Петрова-Водкина и Ломакиной для выставки предоставили 28 музеев, в том числе Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Псковский музей-заповедник, Дом-музей Максимилиана Волошина, Севастопольский художественный музей имени Крошицкого, Симферопольский художественный музей. Также в выставке участвуют музеи Астрахани, Белгорода, Вологды, Вятки, Кирова, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, Тулы, Автономного Ханты-Мансийского округа и частные галереи. Выбор этих мастеров не случаен. Встреча Петрова-Водкина и Ломакиной состоялась ровно сто лет назад в 1923 году в Петрограде. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин был тогда одним из ключевых педагогов советского художественного образования. После революции в годы, когда рождалось новое государство и новые социальные отношения, он занимался реорганизацией Высшего художественного училища при Академии художеств, разрабатывал новую программу обучения живописи, читал лекции, вел свою мастерскую. А Ломакина, освоив его методы, создала собственный живописный язык.С 16 мая по 13 июня, Музей Москвы.