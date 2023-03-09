7 марта на владимирской станции скорой медицинской помощи прошло очередное заседание, на котором комиссия по пересмотру решения о выплатах медикам удовлетворила требования работников и

7 марта на владимирской станции скорой медицинской помощи прошло очередное заседание, на котором комиссия по пересмотру решения о выплатах медикам удовлетворила требования работников и постановила частично вернуть врачам стимулирующие выплаты за январь. В telegram-канале ССМП сообщили, что врачам вернули 25-35% от той суммы, что они получили в январе прошлого года. Для врачей это 5 тысяч