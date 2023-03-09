С учётом диагноза мужчина нуждается в оборудовании квартиры спецсредствами и приспособлениями для инвалидов.

В Александрове чиновники не обеспечили инвалида-колясочника благоустроенным жильём. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.С учётом диагноза мужчина нуждается в оборудовании квартиры спецсредствами и приспособлениями для инвалидов. Администрация поставила его в очередь, но квадратные метры так и не предоставила.Александровец пожаловался в прокуратуру. Прокуроры подали иск в суд, который удовлетворил их требования. Исполнение решения остаётся на контроле надзорного ведомства.