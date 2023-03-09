Подведены итоги января-февраля.

За январь-февраль 2023 года перевозки груженых и порожних контейнеров ДФЭ на железной дороге выросли на 9,6% - до 24,3 тысячи, сообщает пресс-служба ГЖД.Во внутреннем сообщении отправлено более 12,4 тысячи контейнеров, что на 20,5% больше, чем в прошлом году, а в экспортном – больше 11,8 тысячи ДФЭ – это на 0,1% выше прошлогоднего показателя.В январе-феврале 2023 года было отправлено больше14,4 тысячи груженых контейнеров во всех видах сообщения - это на 0,9% ниже уровня прошлого года, в том числе:лесные грузы – 4 тысячи ДФЭ (+32,3%);бумага – 3,8 тысячи (+23,6%);химикаты и сода – 4,9 тысячи (-5,1%).В целом в контейнерах перевезено 294,2 тысячи тонн грузов, что на 6,7% выше, чем годом ранее.