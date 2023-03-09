Артист до сих пор не вышел на связь.

Артист до сих пор не вышел на связь.По данным , в ДНР попал под обстрел рэпер Птаха, известный как Давид Нуриев. Организатор выступлений артиста рассказал, что это произошло около 19:20 по московскому времени, после этого они перестали выходить на связь.Пока связи с артистом нет. "Птаха поехал с концертом к бойцам", – цитирует представителя силовых ведомств ДНР.Вскоре в Сети появилось видео, предположительно, последнее от рэпера, пишет . На кадрах слышны выстрелы, а камера падает на землю.