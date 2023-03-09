Мало половин, – спела Бузова. Идите в бизнес, – призвал Медведев. Мало куполов, – решили в РПЦ. Оттого выражение податься в монастырь в наши дни играет особыми красками.

"Малополовин", – спела Бузова. "Идите в бизнес", – призвал Медведев. "Малокуполов", – решили в РПЦ. Оттого выражение "податься вмонастырь" в наши дни играет особыми красками.Количество православных храмов в современной России растетне по дням, а по часам. Число монастырей и вовсе приближается к тысяче. Поканарод жалуется на разбитые дороги, низкие зарплаты и заоблачные цены, нагоризонте всегда виднеется покрытый золотом крест. Ну а что вы еще хотели, рабыБожьи?Глубоко интимное понятие веры стало раздутым до такойстепени, что под влиянием ортодоксальных убеждений торжествует отнюдь небиблейская форма сосуществования церкви и человека. В надежде на спасение душ православныестановятся паломниками по знаковым "святым местам", которые в разнойстепени напоминают бизнес под прикрытием гигантской корпорации РПЦ.Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьОдин из центров притяжения православных паломников находитсяв Псковской области в городе Печоры. Мужской монастырь на границе с Эстонией радуетглаз и процветает за счет богатых туристов из Москвы и Петербурга. По сутисвоей это отдельная локация и успешный проект предпринимательства, где можнощедро потратить деньги во славу Божию.Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь привлекает народналичием "богом зданных пещер", которые появились загадочным образоми стали местом погребения монахов. В дальние пещеры, представляющие собой огромноекладбище в потемках, активно водят экскурсии. Естественно, не бесплатно и позаписи.При монастыре действует специальная экскурсионная служба,представители которой встречают прямо у центрального входа на территориюобители. Даже одиночные туристы для местных гидов выглядят завидными клиентами.Так, корреспонденту "Дни.ру" пришлось пять раз отказываться от навязываемыхуслуг, и конечный аргумент "Да недорого, за тысячу рублей" тоже неподействовал.Конечно, не по-христиански считать деньги церкви, но занятиеэто само напрашивается во время визита в Псково-Печерский монастырь.Практически все храмы открыты лишь по определенным дням и часам, как музеи, но толпытуристов это не останавливает.Таким образом сакральные помещения для молитв и духовногоединения с Высшими силами превращаются в места увеселения православных зевак,которые требуют хлеба и зрелищ. Про хлеб история отдельная: даже в буфете примонастыре цены чуть ли не в два раза выше, чем в навороченном псковском бистро.А вот самые доступные зрелища в "ближних пещерах" — там гробы.В целом, на территории активно ведется строительство, чтоб на фотопаломников краше сияло сусальное золото. Бригады рабочих трудятся так, какстоило бы это делать в умирающих деревнях Псковской области, где каким-то чудом еще выживают нищие люди даже без дров для печи. Деревни эти, в отличие от монастыря, забытыесли не Богом, то уж правительством точно.Религиозных туристов зазывают поселиться в несколькихкорпусах гостиниц. Да, они тоже от монастыря и ночевка в копеечку необойдется. Потому и скоромных набожных старушек в радиусе перемещенияэкскурсионных групп не особо видно. У пенсионеров просто нет таких денег, чтоб легко снятькойку уровня хостел в монастырском отеле.Особого внимания заслуживает новенький местный бутик, именуемый монастырскими рядами. И негоже, если у вас еще нет футболки за три-четыре тысячи рублей с надписью "Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь" и куска сыра по 2500 за кг.Выходит, что податься в монастырь — дело затратное. А в двух шагах от святой обители жизнь течет своим чередом. Грязь, разруха, бездомные собаки, унылые лица людей, отжившие свое ПАЗики и рядеющие логотипы сетевых супермаркетов. И если кого не убило сосулькой при входе на автовокзал — с Богом, значит, повезло.