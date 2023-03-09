Мало
половин, – спела Бузова. Идите в бизнес, – призвал Медведев. Мало
куполов, – решили в РПЦ. Оттого выражение податься в
монастырь в наши дни играет особыми красками.
"Мало
половин", – спела Бузова. "Идите в бизнес", – призвал Медведев. "Мало
куполов", – решили в РПЦ. Оттого выражение "податься в
монастырь" в наши дни играет особыми красками.
Количество православных храмов в современной России растет
не по дням, а по часам. Число монастырей и вовсе приближается к тысяче. Пока
народ жалуется на разбитые дороги, низкие зарплаты и заоблачные цены, на
горизонте всегда виднеется покрытый золотом крест. Ну а что вы еще хотели, рабы
Божьи?
Глубоко интимное понятие веры стало раздутым до такой
степени, что под влиянием ортодоксальных убеждений торжествует отнюдь не
библейская форма сосуществования церкви и человека. В надежде на спасение душ православные
становятся паломниками по знаковым "святым местам", которые в разной
степени напоминают бизнес под прикрытием гигантской корпорации РПЦ.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Один из центров притяжения православных паломников находится
в Псковской области в городе Печоры. Мужской монастырь на границе с Эстонией радует
глаз и процветает за счет богатых туристов из Москвы и Петербурга. По сути
своей это отдельная локация и успешный проект предпринимательства, где можно
щедро потратить деньги во славу Божию.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь привлекает народ
наличием "богом зданных пещер", которые появились загадочным образом
и стали местом погребения монахов. В дальние пещеры, представляющие собой огромное
кладбище в потемках, активно водят экскурсии. Естественно, не бесплатно и по
записи.
При монастыре действует специальная экскурсионная служба,
представители которой встречают прямо у центрального входа на территорию
обители. Даже одиночные туристы для местных гидов выглядят завидными клиентами.
Так, корреспонденту "Дни.ру" пришлось пять раз отказываться от навязываемых
услуг, и конечный аргумент "Да недорого, за тысячу рублей" тоже не
подействовал.
Конечно, не по-христиански считать деньги церкви, но занятие
это само напрашивается во время визита в Псково-Печерский монастырь.
Практически все храмы открыты лишь по определенным дням и часам, как музеи, но толпы
туристов это не останавливает.
Таким образом сакральные помещения для молитв и духовного
единения с Высшими силами превращаются в места увеселения православных зевак,
которые требуют хлеба и зрелищ. Про хлеб история отдельная: даже в буфете при
монастыре цены чуть ли не в два раза выше, чем в навороченном псковском бистро.
А вот самые доступные зрелища в "ближних пещерах" — там гробы.
В целом, на территории активно ведется строительство, чтоб на фото
паломников краше сияло сусальное золото. Бригады рабочих трудятся так, как
стоило бы это делать в умирающих деревнях Псковской области, где каким-то чудом еще выживают нищие люди даже без дров для печи. Деревни эти, в отличие от монастыря, забыты
если не Богом, то уж правительством точно.
Религиозных туристов зазывают поселиться в нескольких
корпусах гостиниц. Да, они тоже от монастыря и ночевка в копеечку не
обойдется. Потому и скоромных набожных старушек в радиусе перемещения
экскурсионных групп не особо видно. У пенсионеров просто нет таких денег, чтоб легко снять
койку уровня хостел в монастырском отеле.
Особого внимания заслуживает новенький местный бутик, именуемый монастырскими рядами. И негоже, если у вас еще нет футболки за три-четыре тысячи рублей с надписью "Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь" и куска сыра по 2500 за кг.
Выходит, что податься в монастырь — дело затратное. А в двух шагах от святой обители жизнь течет своим чередом. Грязь, разруха, бездомные собаки, унылые лица людей, отжившие свое ПАЗики и рядеющие логотипы сетевых супермаркетов. И если кого не убило сосулькой при входе на автовокзал — с Богом, значит, повезло.