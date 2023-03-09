Черная магия устранила спортсмена.

Черная магия устранила спортсмена.46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук.Но болезнь не отступила, нанося тяжелые удары по различным органам. Пресса писала про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит. Сегодня из-за синеющих остатков рук врачи подозревают у него повторный сепсис.Словом, все самые страшные беды, которые можно только представить, свалились вдруг на Олимпийского чемпиона. Известный столичный колдун объяснил, что на Костомарова сделан мощный магический приворот. Его цель – убить человека, но не сразу, а долго и мучительно. "Вы же понимаете, что такое количество болячек на одного человека не может упасть вдруг и сразу, – пояснил маг. – Вспомните "Мастера и Маргариту", где говорится: "Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится, вы умрете другой смертью".Колдун сообщил, что фигурист кому-то перешел дорогу и конкуренты заказали приворот на смерть – провели специальный магический обряд. И побороть его можно только антидотом – таким же колдовским сильным противоядием, способным обезвреживать попавшие в организм яды, предупреждать и устранять их негативные эффекты.