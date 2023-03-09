Смотрите Вести в 21.05: Жители против строительства нового дома по соседству. Этажи...

Смотрите "Вести" в 21.05: Жители против строительства нового дома по соседству.Этажи раздора.Появится ли в микрорайоне Коммунар еще один дом с лишними этажами? Местные жители пытаются остановить строительство.Закрыть или оставить?Судьба Валенты. Руководство владимирского приюта для животных потребовало провести экспертизу.Кошачья среда обитания.И реабилитация рысей в Киржачском районе. Как проходит восстановление грациозных животных?