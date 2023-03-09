Смотрите Вести в 21.05: Жители против строительства нового дома по соседству.
Этажи...
Смотрите "Вести" в 21.05: Жители против строительства нового дома по соседству.
Этажи раздора.
Появится ли в микрорайоне Коммунар еще один дом с лишними этажами? Местные жители пытаются остановить строительство.
Закрыть или оставить?
Судьба Валенты. Руководство владимирского приюта для животных потребовало провести экспертизу.
Кошачья среда обитания.
И реабилитация рысей в Киржачском районе. Как проходит восстановление грациозных животных?