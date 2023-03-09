Смотрите Вести в 9 утра: у кого Почётный знак Родительской славы Земли Владимирской.
Дом без...
Смотрите "Вести" в 9 утра: у кого Почётный знак "Родительской славы Земли Владимирской".
Дом без адреса.
Неопределенное место жительства. В селе Новоалександрово Суздальского района жители частных домов требуют, чтобы улице, на которой они живут, наконец дали имя.
Большое счастье.
Почётный знак "Родительской славы Земли Владимирской" - у семьи Минеевых. О буднях многодетного семейства из Радужного.
Женская статистика.
Во Владимирстате составили среднестатистический портрет жительницы региона. Какая она, наша женщина?