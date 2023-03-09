Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне материальную помощь получат около 50 тысяч пенсионеров, уточнил Сергей Собянин.Мэр , что размер единовременной выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей.Денежные средства получат инвалиды и участники ВОВ; проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; награжденные орденами и медалями в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го; инвалиды детства вследствие ранения, полученного в годы войны.Также на выплату могут рассчитывать участники обороны Москвы; жители осажденного Севастополя и блокадного Ленинграда; вдовы погибших в годы ВОВ бойцов; труженики тыла и другие категории граждан.Мэр Москвы ранее просветительские проекты потомков столичных ополченцев. По его словам, в городе создается все больше культурных и образовательных проектов о подвигах предков.