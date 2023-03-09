Здание театра Олега Табакова является объектом культурного наследия.

Здание театра Олега Табакова является объектом культурного наследия.Театр занимает помещения дома, построенного в 1900 году. Планируется капитально отремонтировать стены здания и своды подвала, привести в порядок потолочную лепнину и декоративный паркет, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем .По словам градоначальника, театр станет более технологичным после ремонта. Там установят постановочный свет, сценическую механизацию, видеопроекцию, современную шумоизоляцию.При этом сохранится камерность помещения. В стенах сделают специальные проемы, которые позволят создавать сценические эффекты, отметил мэр.Собянин уточнил, что центром композиции театра после ремонта станет чугунная лестница, которая ведет к зрительный зал. Рядом с ней расположится панно мастера Александра Рукавишникова.За 12 лет в столице отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры. Количество объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза, ранее градоначальник.