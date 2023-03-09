Как прошло сорокалетие Ксении Бородиной?

Как прошло сорокалетие Ксении Бородиной?Давняя звезда проекта "Дом-2", эксперт по отношениям с авторским курсом, бизнес-леди и мама двоих детей – все это о Ксении Бородиной. На днях брюнетка отметила важный праздник – теледиве исполнилось 40 лет. Пышная вечеринка прошла в кругу родных и друзей.Не забыла Ксения Бородина написать поздравления от себя себе. В социальной сети она опубликовала трогательный пост с достижениями, ошибками и уроками, которые звезда прошла к своим 40 годам. По словам ведущей, теперь пришло время заново влюбиться в себя и научиться слышать свои желания."Хочу признаться себе в любви… 40 – это прекрасно. С днем моего рождения!" – цитирует Ксению .Поклонники тоже поздравили Бородину. Ей пожелали стандартные "счастья" и "любви". А вот одна из поклонниц припомнила, как Ксения когда-то осуждала сорокалетних женщин. Теперь же она сама гордится возрастом. Можно сказать, что подписчики подняли на смех высказывания телезвезды. По их мнению, лицемерка Бородина должна стать терпимее к другим людям."Раньше кому было 40 – осуждала. А как самой пришло, так прекрасно. Стареешь просто, скучная уже", – написала подписчица.