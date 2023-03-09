Можно ли из старых отношений сделать красивую историю?

Можно ли из старых отношений сделать красивую историю?История КэрриБрэдшоу из сериала "Секс в большом городе" покорила сердца миллионовпоклонников. Тысячи женщин узнавали себя в героине Сары Джессики Паркер,сравнивали свои отношения с ее романами. Главным украшением сериала многие,вопреки истории развития сюжета, считают не брак Кэрри с Мистером Бигом, а ееотношения с Эйданом Шоу.И вот, спустяпочти 20 лет, Кэрри снова встретится с бывшим женихом Эйданом. В продолжениисериала пара, скорее всего, воссоединиться. Но возможен ли счастливый исходтаких событий в реальной жизни? На этот вопрос ответила психологАнастасия Федорова.По словамэксперта, отношения в молодости, как у Кэрри в сериале "Секс в большом городе", могут не сложиться из-за психологическойнезрелости партнеров. Так, неуверенные в себе девушки привлекают еще менееуверенных в себе мужчин. В таком союзе накапливаются взаимные претензии, чтобыприводит к расставанию.Специалистысчитают, что вернуть любовь можно даже после расставания. Спустя годы, человекначинает сильнее ценить то, что для него дорого. Психолог считает, что дляздоровых отношений необходимо "созреть".Кроме этого, паренужно выяснить причину первичного расставания и оставить ее позади. Вместемужчина и женщина должны учиться коммуницировать, договариваться и планироватьотношения такими, какими хотят их видеть. Если сценаристы хотят вернуть пару Кэрри и Эйдана в сериале "Секс в большом городе", им стоит учесть мнение психологов.