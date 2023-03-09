В результате автокатастрофы пострадали ещё пять человек.

Под Муромом разбились мобилизованные, ехавшие в отпуск к своим семьям. В ДТП погиб один человек и пятеро пострадали.Как сообщает , авария произошла 6 марта в 23.05 на 10-ом км обхода города. В столкновении Great Wall и Kia Rio погиб 41-летний пассажир корейской иномарки. Травмы различной степени тяжести получили пять человек: водитель «китайца» отправлен на амбулаторное лечение, водитель Kia и трое его попутчиков госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами.В причинах и обстоятельствах трагедии разбирается следствие.В соцсетях в комментариях к посту про автокатастрофу одна из женщин , что в аварии погиб её муж.«Там действительно были солдаты, ехавшие в отпуск к детям и жёнам», - добавила она.