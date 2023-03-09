У неё диагностирован перелом носа.
В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело по факту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Руководство д/c №12 решило, что всё растает само и не чистило конструкцию от снега и наледи. Выяснилось, что на кровле скопилось 400 кг снега, что и стало причиной происшествия. Находившаяся во время ЧП на прогулочной веранде 6-летняя воспитанница учреждения получила закрытый перелом носа.
По материалам проверки следователи завели уголовное дело по статье о халатности. Расследование находится на контроле ведомства.