СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту происшествия в Детском саде №12 в Гусь-Хрустальном, где 7-летняя девочка получила серьезную травму, когда во время

СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту происшествия в Детском саде №12 в Гусь-Хрустальном, где 7-летняя девочка получила серьезную травму, когда во время прогулки на малолетних детей свалилась крыша веранды. Рухнувшая конструкция покалечила одного ребенка. У девочки, стоявшей ближе всех к веранде, закрытый перелом без смещения левой носовой кости. Пресс-служба прокуратуры подчеркивает,