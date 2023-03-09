Как пояснил член рабочей группы при президенте РФ по вопросам СВО Михаил Звинчук, спецчасть появилась потому, что многие бойцы приписаны к созданным с нуля подразделениям.

Во Владимирской области для потерявшихся мобилизованных сформировали часть-накопитель. Она образована на базе в/ч №30616 в Пакино.Как пояснил член рабочей группы при президенте РФ по вопросам СВО Михаил Звинчук, спецчасть появилась потому, что многие бойцы приписаны к созданным с нуля подразделениям.«После выхода из боя происходили случаи, когда военнослужащие не знали, к кому конкретно идти. Та же проблема возникает при получении ранений. Из больниц солдат иногда выпускают без предписаний, из-за чего они вынуждены искать свои полки самостоятельно. Из-за этого люди не могли найти собственную часть. В результате бывает, что в приграничных территориях целые группы бродят в поисках своих подразделений. Сейчас в военных округах ведётся формирование специальных частей, куда начнут собирать всех потерявшихся участников СВО.», - подчеркнул он.Далее при помощи комендатур и военкоматов бойцов будут направлять в части-накопители для дальнейшего несения службы, комиссовать или отправлять в запас. Нововведение поможет солдатам спокойно вернуться на службу и избежать различных обвинений.