Осенью он ушёл на передовую.

Во Владимире похоронили погибшего на Украине замдиректора школы №46 Петра Степанова. Об этом рассказал депутат Заксобрания Роман Кавинов.«Мы учились с ним в одной группе заочников во Владимирском филиале РАНХиГС. Он тогда ещё служил в армии. Потом и общались по работе. Петр Леонидович был хорошим председателем КТОС, работал в управлении образования города, перед отправкой в зону СВО трудился завучем. Осенью ушёл на передовую», - рассказал парламентарий.Подробности гибели офицера не уточняются. Известно лишь, что он служил в танковых войсках.