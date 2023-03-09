Владимирцам предлагают сделать свой скворечник ко Дню птиц. Весна - время мастерить скворечники. В...

Владимирцам предлагают сделать свой скворечник ко Дню птиц.Весна - время мастерить скворечники. В конкурсе на лучший предлагают принять участие владимирцам. Мероприятие проводит центральный парк.Это традиция. В конкурсе несколько номинаций: "Классический" и "креативный" скворченик, "Сказочный дворец", предусмотрен также приз зрительских симпатий. Участвовать можно самому, а можно - в команде (семейной, школьной, детсадовской). Успеть нужно до 29 марта. Организаторы обращают внимание, что у поделки должно быть надежное крепление, потому что после конкурса скворечники развесят на деревьях. Награждение и выставка работ пройдут первого апреля, в Международный день птиц.