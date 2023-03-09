Владимирские атлеты завоевали командное серебро чемпионата России по спортивной...

Владимирские атлеты завоевали командное серебро чемпионата России по спортивной гимнастике.Накануне представители Владимирской области завоевали серебряные медали в командном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, уступив только сборной Москвы. В составе мужской команды нашего региона – Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Алексей Усачёв, Владислав Новокшонов и Илья Кибартас, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.На чемпионат России в Казань приехало более 200 спортсменов. В их числе – чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы. Разыгрываются 14 комплектов медалей в командном первенстве и 12 комплектов – в личном многоборье и на отдельных снарядах.9 марта проходят финальные соревнования в многоборье у девушек. 10 марта состоятся финалы в многоборье у мужчин, 11 и 12 марта – в отдельных дисциплинах.Фото пресс-службы Правительства Владимирской области