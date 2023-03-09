Владимирские юные хоккеисты получили шанс на выход в лигу А. Накануне владимирский ХК «Русичи»...

Владимирские юные хоккеисты получили шанс на выход в лигу "А".Накануне владимирский ХК «Русичи» победил в последней игре этого сезона первенства ЮХЛ над ХК «Россошь».Обе команды показали потрясающую игру. Интрига держалась до последней секунды, шансы на победу у обеих команд были примерно равны.Все решила серия буллитов - в ходе которой победу одержали наши. Это значит, что у команды есть все шансы на выход в лигу «А» ЮХЛ, сообщила пресс-служба минспорта ВО.За сезон «Русичи» сыграли 20 матчей и забили более 100 шайб.Фото пресс-служба минспорта ВО.