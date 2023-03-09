Во Владимире 8 марта две девушки пострадали в ДТП. ДТП произошло накануне в 19 часов 40 минут на...

Во Владимире 8 марта две девушки пострадали в ДТП.ДТП произошло накануне в 19 часов 40 минут на Никитской улице областного центра.Фото очевидцы опубликовали в ВК "Подслушано Автомобилистов | Владимир".По предварительным данным, 38-летний водитель «Хендай» столкнулся ВАЗом под управлением 21-летнего водителя. Который, в результате, врезался в дорожный знак, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской областиюОба водителя и две пассажирки автомобилей получили легкие травмы.Фото ВК "Подслушано Автомобилистов | Владимир".