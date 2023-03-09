Спасён один житель, эвакуировано 12 человек (2 ребенка).

Во Владимире на пожаре 8 марта пострадал 54-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В 22-17 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на проспекте Строителей. На место выехали 5 единиц техники и 19 человек личного состава. В одной из квартир наблюдалось задымление. Три звена газодымозащитной службы отправились внутрь для спасения людей и тушения огня. Пожар ликвидировали. Площадь пламени составила 8 квадратных метров. Пострадал мужчина 1969 года рождения. Спасён один житель, эвакуировано 12 человек (2 ребенка).Причина ЧП устанавливается.