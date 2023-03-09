Во Владимире вечером 8 марта произошла жесткая авария, в которой пострадали 4 человека. Подробности рассказали в ГИБДД по городу Владимиру. Авария случилась около 19:40 около дома №5 по улице

Во Владимире вечером 8 марта произошла жесткая авария, в которой пострадали 4 человека. Подробности рассказали в ГИБДД по городу Владимиру. Авария случилась около 19:40 около дома №5 по улице Никитской. По предварительной информации, 39-летний водитель Hyundai Solaris не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге водителю Lada 2114 под управлением 22-летнего юноши, из-за чего произошло лобовое