Решение приняла топономическая комиссия.

Во Владимире две новые улицы получили свои названия. Об этом сообщает горадминистрация.Они расположены в деревне Уварово, которая сейчас является частью города. На заседании топонимической комиссии власти рассмотрели вопрос о наименовании новых улиц. Чиновники единогласно решили присвоить им названия Митинская и Юринская.Также решено присвоить территории, расположенной в районе села Мосино, наименование Пасека.Добавим, что предложение переименовать улицу Луначарского в Воскресенскую не прошло.