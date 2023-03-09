Владимирцы заняли второе место в группе «Б» зоны «Центр».

Владимирский ХК «Русичи» в последней игре сезона в первенстве ЮХЛ одержал победу над ХК «Россошь» из Воронежской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.Сначала наши ребята вышли вперед, забив две безответных шайбы. Однако противник не собирался сдаваться без боя. Основное время поединка завершилось со счётом 3:3. Дополнительный период не выявил победителя. Сильнейшую команду удалось определить лишь в серии буллитов.Таким образом владимирские юниоры победили в 17 играх из 20 , заняв второе место в группе «Б» зоны «Центр».