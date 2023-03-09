Во Владимире сотрудникам станции Скорой помощи вернут часть выплат. На заседании комиссии по...

Во Владимире сотрудникам станции "Скорой помощи" вернут часть выплат.На заседании комиссии по пересмотру решения о стимулирующих выплатах за январь было оглашено решение вернуть выплаты коллективу частичною В размере примерно 25 - 35 процентов от полных выплат прошлого года, сообщил ТГ Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».Водителям владимирской "скорой" заплатят по тысяче рублей вместо 3,5 тысяч. Общая сумма распределённых денег составила около 1 458 915,05 рублей за интенсивность за январь. "Но это… мы залезем в резерв последующих месяцев", - пояснили собравшимся.