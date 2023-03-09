На всех заведены административные дела.

Во Владимирской области 12 ресурсоснабжающих компаний нарушали закон о тарифах. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Нарушения выявлены в Александровском, Камешковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Муромском районах. В частности, МУМП ЖКХ посёлка Ставрово выдавало технические условия на подключение к водопроводу без утверждённого тарифа. В посёлке Золотково в плату за водоотведение включены расходы на очистку сточных вод, которая не производилась. Прокуроры также выявили сокрытие доходов предприятий и несостыковки в ведении бухгалтерии.В итоге на 12 компаний завели административные дела. Устранение нарушение находится на контроле ведомства.