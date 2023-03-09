Во Владимирской области 12 предприятий ЖКХ включали в квитанции оплату несуществующих...

Во Владимирской области 12 предприятий ЖКХ включали в квитанции оплату несуществующих услугНарущения законодательства в сфере тарифного регулирования деятельности ресурсоснабжающих организаций выявлены прокуратурой в Александровском, Камешковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Муромском районах.Например, МУМП ЖКХ поселка Ставрово без утвержденного уполномоченным органом тарифа оказывала платные услуги по выдаче технических условий на технологическое присоединение к системам водоснабжения и водоотведения.В поселке Золотково Гусь-Хрустального района в тариф на водоотведение включены расходы на очистку сточных вод, которая фактически не производилась, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, прокурорами выявлены факты неотражения доходов предприятий в финансовой документации, неисполнения ими обязанности по ведению раздельного учета доходов и расходов по видам осуществляемой деятельности и пр.По результатам проверки руководителям 12 ресурсоснабжающих организаций внесены представления, в отношении виновных должностных лиц прокурорами возбуждено 12 дел об административных правонарушениях.Фото https://www.pxfuel.com/en