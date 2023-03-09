С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181641 владимирца.

Во Владимирской области 9 марта выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 21 человека. Еще 12 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 10 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 3 - в Вязниковском и Александровском, по 2 - в ЗАТО Радужный, Кольчугинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском и Суздальском, по 1 - в Селивановском, Петушинском, Юрьев-Польском и Камешковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181641 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50297 заболевших во Владимире, 21553 - в Ковровском районе и 19650 - в Муроме.