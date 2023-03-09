Во Владимирской области инвалид покупал бесплатные спецсредства за свои деньги. Владимирский...

Во Владимирской области инвалид покупал "бесплатные" спецсредства за свои деньги.Владимирский Народный фронт помог инвалиду из Суздальского района добиться компенсации расходов на покупку протеза и трости.Игорь Кинеев - инвалид третьей группы и уже четыре года вынужден приобретать средства реабилитации за свой счет. Социальный фонд не возмещают затраты, сколько мужчина туда ни писал. Знакомые рекомендовали обратиться в ОНФ, где ему не только помогли получить выплаты, но и взяли на контроль вопрос выдачи ему ортеза. По федеральному закону граждане с инвалидностью имеют право на бесплатное получение отдельных услуг и технических средств реабилитации - тростей, колясок, ортопедической обуви, слуховых аппаратов и других устройств, включая электронные.