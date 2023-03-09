Во Владимирской области на пожаре погиб человек из-за неисправной тепловой пушки. 8 марта из...

Во Владимирской области на пожаре погиб человек из-за неисправной тепловой пушки.8 марта из Судогды поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Береговой. Из-под кровли частного дома шел сильный дым.Площадь пожара составила 4 кв.м. К сожалению, в ходе тушения обнаружено тело 41-летнего хозяина дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.По предварительной данным, скорее всего причиной возгорания стала неисправность электрической тепловой пушки, которой обогревался погибший.По факту его гибели следователи регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области