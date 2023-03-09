Во Владимирской области на пожаре погиб человек из-за неисправной тепловой пушки.
8 марта из...
Во Владимирской области на пожаре погиб человек из-за неисправной тепловой пушки.
8 марта из Судогды поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Береговой. Из-под кровли частного дома шел сильный дым.
Площадь пожара составила 4 кв.м. К сожалению, в ходе тушения обнаружено тело 41-летнего хозяина дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
По предварительной данным, скорее всего причиной возгорания стала неисправность электрической тепловой пушки, которой обогревался погибший.
По факту его гибели следователи регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области