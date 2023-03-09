Во Владимирской области помогают попавшим в неволю рысям вернуться в естественную среду...

Во Владимирской области помогают попавшим в неволю рысям вернуться в естественную среду обитания.Спасти и сохранить. В Киржачском районе действует центр изучения и охраны диких кошек. Сейчас он ждёт новых постояльцев. Какую программу реабилитации здесь проходят рыси? И как волонтёры помогают животным вернуться в естественную среду обитания? Расскажет Мария Платанюк.Движения грациозны, взгляд - с прищуром, да и все повадки - кошачьи. Рысь по имени Кошка в Центр реабилитации попала вместе с "супругом" Миассом. Животных привезли из Челябинской области. Предыдущий хозяин- охотник- держал рысей в тесных клетках, рассказывает Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек. Семейной паре потребовалась длительная реабилитация. Миасс приехал без клыков, а у Кошки были проблемы с лёгкими.Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек:- Они настолько отвыкли от пространства, от солнечного света, им даже ходить было то ли больно, то ли необычно, потихоньку они осваивались, на солнышке получая достаточное количество витаминов, они немножечко восстановились и даже принесли весной, через несколько месяцев котят.Кошка и Миасс - в Центре уже 4 года. Кошка - активная и любознательная, а вот Миасс, напротив, домосед. И всё чаще - " в хвосте" или "на хвосте" у супруги. К нам Миасс всё же вышел. Но спустя час. А вот Кошка позировала и даже играла в снежки.Мария Платанюк:- Сейчас от рыси по имени Кошка наша съёмочная группа - на расстоянии примерно в полтора метра. Но, разумеется. в Центре реабилитации контакты рыси с человеком должны быть сведены к минимуму. И в этом суть процесса - как можно быстрее вернуть животное в естественную. среду обитания.Святослав Лукаревский подчёркивает: у этих рысей частично надломлена психика. Потому и "прописали" в Центре постоянно. Вольер просторный -10 соток. А вот котят - после обретения самостоятельности и навыков охоты - смогли выпустить в дикую природу. Недалеко от нацпарка "Мещёра".Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек:- Котят мы назвали Алёна и Иван. Алёна у нас попутешествовала и осталась. Осталась она в нацпарке, тем самым мы пополнили популяцию рысей в нацпарке. Это очень важно. А самец, так часто бывает, ушёл в Московскую область, более чем за 100 километров ушёл. Остался в Московской области жить.Вся деятельность Центра - это автономная некоммерческая организация- согласована с Минприроды. Работают и с теми, кто оказался для людей "игрушкой". Пара рысей- "отказников" успешно прошла "восстановительный период". Сейчас Брянск и Даша бродят по лесам заказника Позарым в Хакасии. Реабилитация не должна быть долгой, замечает Святослав. И это обязательное условие.Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек- Подготовить таких животных, от которых отказываются люди. Завели, например, котёнка. Поиграли с ним какое-то время, поняли, что не справляются, или котёнок вырос, начал проявлять агрессию, либо характер свой, при этом жить в природе не умеет, не знает как.О рысях Святослав рассказывает с горящими глазами. Профессиональный биолог- охотовед. Продолжает дело отца- известного российского учёного- Виктора Лукаревского.- В проходке В своё время папа здесь посадил дубы. Лет 20 назад. Поставили им домик небольшой, чтобы могли укрыться...Основателем Центра реабилитации рысей в Киржачском районе стал именно Лукаревский - старший - кандидат биологических наук- специалист по крупным кошкам и их охране. У сына Святослава в багаже- и академическая работа, и полевые исследования. Сейчас все силы он вкладывает в развитие Центра. В команде- и сестра Елизавета.Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек:- Я - кошатник. Кошек я люблю- это дело моей жизни всё-таки. Рысь- это всё-таки самая северная кошка планеты. Это единственная кошка, которая живёт за полярным кругом. * К примеру, во Владимирской области она занесена в Красную книгу. Ее здесь достаточно мало.У Центра есть и лесной вольер. Огромная огороженная территория- больше чем в полгектара. Там рысям вольготно. Неголодно. Однако, несмотря на полную свободу, изучение тех, кто гуляет сам по себе, продолжается.Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек:- В вольере лесном мы используем фотоловушки. Расставляем их. Они, конечно, не дают нам онлайн- сведения. Они записывают только тогда, когда есть движение.Отдельное и очень важное направление- работа с котятами рыси - сиротами. Проблема остра. По словам Святослава, каждый год рыси всё чаще выходят к людям. Иногда- даже в городскую черту. И порядка 80 процентов - это те, кто остался без матери. Застрелили либо браконьеры, либо охотники легальные. В первый год жизни прокормиться сами рысята не смогут.Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек:- Котята остались одни. Соответственно, у них путь- погибнуть от голода в дикой природе, либо самые смелые выходят в населённые пункты* Нужно принимать меры и единственный путь- это поместить таких котят в Центр реабилитации.Сейчас центр в Киржачском районе ждёт новых постояльцев. В Москву их доставят самолётом. Потом - спецтранспортом в Центр. Судьбу каждого подопечного специалисты отслеживают. В том числе с помощью GPS- ошейников. И конечно, переживают сердцем. Для учёных эти кошки больше чем просто кошки.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир" .