Во Владимирской области прокуратура требует обеспечить жильем инвалида. Александровской городской...

Во Владимирской области прокуратура требует обеспечить жильем инвалида.Александровской городской прокуратурой установлено, что инвалид нуждается в оборудовании жилого помещения специальными средствами и приспособлениями для колясочников.Администрацией Александровского района это право признано, но жильё, отвечающее требованиям доступности для инвалида, предоставлено не было, в связи с отсутствием в жилом фонде муниципального образования такого жилья, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор обратился в Александровский городской суд с иском к администрации района, который суд удовлетворил.Фото https://www.pxfuel.com/en