Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши веранды на...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши веранды на ребенка.Прокуратурой установлено, что днём 07.03.2023 во время прогулки малолетних детей произошло обрушение крыши прогулочной веранды, расположенной на земельном участке, используемом для образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №12» города Гусь-Хрустальный.В результате восьмилетняя девочка, находившаяся на веранде воспитанница детского сада получила закрытый перелом без смещения левой носовой кости, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.После обрушения крыши зафиксировано, что на ней находилось более 400 килограммов снега, что явилось одной из возможных причин несчастного случая, уточнили в надзорном ведомстве.Таким образом, администрацией детского сада не выполнены требования безопасности элементов игровой площадки. Очистка крыш прогулочных веранд от снега и наледи не проводилась, констатируют материалы прокурорской проверки.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".Напомним, во вторник, 7 марта, мы сообщали, что во Владимирской области крыша веранды в детском саду обрушилась под тяжестью снега.Фото https://vk.com/gus_33_gus