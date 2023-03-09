Во Владимирской области вынесен приговор телефонному мошеннику, звонившему прямо из мест лишения...

Во Владимирской области вынесен приговор телефонному мошеннику, звонившему прямо из мест лишения свободы.Суздальским районным судом Владимирской области рассмотрено уголовное дело Смолина А.Б., сообщила пресс-служба судов Владимирской областиОн, уже отбывая наказание в местах лишения свободы, по телефону сообщал потерпевшим, что их близкий человек попал в трудную ситуацию и ему нужно помочь. И убеждал перечислить деньги на названные им счета.Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en