На территории региона за прошедшие сутки (к 9 марта 2023 года) лабораторно подтверждено 75...

На территории региона за прошедшие сутки (к 9 марта 2023 года) лабораторно подтверждено 75 случаев:21 сл. в городе Владимире;12 сл. в Муромском районе;10 сл. в Гусь-Хрустальном районе;10 сл. в Ковровском районе;3 сл. в Александровском районе;2 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Киржачском районе;2 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в Меленковском районе;3 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Селивановском районе;1 сл. в Юрьев-Польском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 181 641 случай заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»