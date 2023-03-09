На территории региона за прошедшие сутки (к 9 марта 2023 года) лабораторно подтверждено 75...
На территории региона за прошедшие сутки (к 9 марта 2023 года) лабораторно подтверждено 75 случаев:
21 сл. в городе Владимире;
12 сл. в Муромском районе;
10 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
10 сл. в Ковровском районе;
3 сл. в Александровском районе;
2 сл. в Кольчугинском районе;
2 сл. в городе Радужный;
2 сл. в Киржачском районе;
2 сл. в Гороховецком районе;
2 сл. в Меленковском районе;
3 сл. в Вязниковском районе;
2 сл. в Суздальском районе;
1 сл. в Селивановском районе;
1 сл. в Юрьев-Польском районе;
1 сл. в Петушинском районе;
1 сл. в Камешковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 181 641 случай заболевания.
Фото: ГТРК «Владимир»