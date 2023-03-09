Во Владимирской области задержан мужчина, который подозревается в краже 480 000 рублей у 93-летней...

Во Владимирской области задержан мужчина, который подозревается в краже 480 000 рублей у 93-летней женщины.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего местного жителя.Он подозревается в краже у 93-летней пенсионерки и незаконном хранении наркотиков.Выяснилось, что в конце февраля мужчина находился в квартире у 93-летней бабушки своей подруги. Было установлено, что он периодически брал в долг у пенсионерки.Пока бабушка отходила на кухню, злоумышленник похитил сбережения пожилой женщины, а это - 480 000 рублей.Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Как сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области: «задержанный, имея игровую зависимость, расплатился похищенными деньгами за накопившиеся долги».В квартире мужчины были найдены и наркотики. Подозреваемый признался, что употреблял их сам. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: pxfuel.com