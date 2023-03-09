За хищение в особо крупном размере вынесен приговор бывшему председателю комитета по молодежной...

За хищение в особо крупном размере вынесен приговор бывшему председателю комитета по молодежной политике Владимирской области.Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор бывшему председателю общественной организации «Владимирское региональное отделение Молодежного союза юристов РФ» Елизавете Кустовой и бывшему председателю комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алисе Абрамовой, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, расследовалось при оперативном сопровождении УФСБ России по Владимирской области.Установлено, что с августа по ноябрь 2015 года совершили хищение из 2 млн рублей при организации проведения молодежного добровольческого форума «Добросаммит».Вину в инкриминируемом преступлении осужденные не признали.Елизавета Кустова приговорена к лишению свободы на 3 года общего режима, Алиса Абрамова - 2 года 8 месяцев общего режима.Обе - с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями некоммерческих организациях сроком на 2 года 6 месяцев.При этом им дана отсрочка исполнения приговоров до достижения их детьми возраста 14 лет.Также судом удовлетворён гражданский иск администрации области о взыскании 2 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото ГТРК "Владимир"