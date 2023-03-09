Признавать или не признавать железнодорожный вокзал объектом культурного наследия? Один из экспертов объяснил своё решение проголосовать против включения здания в список объектов

Признавать или не признавать железнодорожный вокзал объектом культурного наследия? Один из экспертов объяснил своё решение проголосовать против включения здания в список объектов истории. Речь идет о Почётном архитекторе РФ Николае Волкове. Он входит в состав экспертного совета при Госинспекции по охране объектов культурного наследия. 7 марта большинство членов этого совещательного органа предложили не придавать вокзалу