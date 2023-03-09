Почётный грамоты и подарки получили жительницы Гусь-Хрустального накануне 8 марта. Представительниц прекрасного пола отметили за вклад в развитие города и области.

Почётные грамоты и подарки получили жительницы Гусь-Хрустального накануне 8 марта. Представительниц прекрасного пола отметили за вклад в развитие города и области.Благодарственные письма от депутата Госдумы РФ Игоря Игошина получили местные активистки. В их числе Маргарита Ефимова, Анастасия Тихонова и Ольга Егорова.«Много добрых слов, благодарностей прозвучало в адрес гусевских женщин. В основном говорили мужчины. Они поздравили прекрасных дам, подарили цветы и подарки. С праздником, дорогие наши!» – написал депутат на своей странице в социальной сети.