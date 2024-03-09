Более двух тысяч владимирских дольщиков получили в 2023 году ключи от своих квартир. Такой...

Более двух тысяч владимирских дольщиков получили в 2023 году ключи от своих квартир.Такой информацией поделилась пресс-служба Отделения Владимир Банка России.По итогам прошлого года 2 123 владимирца купили квартиры с использованием счетов эскроу. Девелоперы получили за 2023 год 7,4 млрд рублей.На 1 января 2024 года во Владимирской области действуют 3 780 счетов эскроу (на 13,2 млрд рублей).В пресс-службе Отделения Владимир Банка России отмечают, что в среднем на одном эскроу-счете размещено 3,5 млн рублей.Важно: эскроу-счет - специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются или депонируются.Всего за время работы механизма проектного финансирования ключи от квартир, приобретенных на этапе строительства, получили 5 057 жителей региона.Застройщикам за сданные в эксплуатацию объекты перечислено с эскроу-счетов 15,5 млрд рублей.«Счет эскроу — самый безопасный вариант оплаты. Покупатель кладет на него деньги, а застройщик получает их только после сдачи дома. Если компания не построит дом вовремя, дольщик может забрать с эскроу свои деньги. А в случае отзыва лицензии у банка, где открыт эскроу, государство возместит человеку сумму на этом счете в пределах 10 млн рублей», — рассказала управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Для возведения домов строительные компании используют свои или кредитные средства.На начало текущего года в банках региона действует 63 таких договора на 21,7 млрд рублей.Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России