«Цветы для автоледи»: 8 марта жительницы Владимирской области были удивлены неожиданным...

«Цветы для автоледи»: 8 марта жительницы Владимирской области были удивлены неожиданным сюрпризам«Цветы для автоледи» преподнесли инспекторы ДПС в Александровском районе.Полицейские останавливали машины, поздравляли милых дам и дарили им тюльпаны.Для многих представительниц прекрасной половины участников дорожного движения такой подход стал неожиданностью, но очень приятной! Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Поздравляя дам с праздником, госавтоинспекторы также желали им соблюдать Правила дорожного движения: пристегиваться ремнями безопасности, пропускать пешеходов и соблюдать скоростной режим.Поддержали ежегодную акцию и сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Меленковскому району.Сотрудники полиции останавливали автомобили под управлением автоледи и, вместо привычной проверки документов, поздравляли их с праздником, благодарили за аккуратное вождение, вручали цветы.А вот в Селивановском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с заместителем начальника районного Управления культуры, спорта и молодежной политики, а также студентами Никологорского аграрно-промышленного колледжа – волонтерами провели акцию «Для Вас, любимые!».Теплые слова поздравлений, цветы и яркие открытки стали неожиданным сюрпризов для автоледи Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области