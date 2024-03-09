ФАС России планирует устроить проверку «Яндекс такси» из-за многочисленных нарушений, чего ждать...

ФАС России планирует устроить проверку «Яндекс такси» из-за многочисленных нарушений, чего ждать владимирцам?ФАС России планирует проверить «Яндекс такси» в связи с нарушениями антимонопольного законодательства и доминирующего положения на рынке, сообщает ТАСС.Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в Совете Федерации.«… У нас «Яндекс такси» в реестре (компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки), и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает - 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве - не меньше. Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы", - рассказал Максим Шаскольский.Что это значит? На владимирцах пока это никак не скажется. «Яндекс такси» продолжает работать. Говорится лишь о скорых проверках, а также о том, что ФАС выявила нарушения, связанные с завышением цен на поездки и "блокировкой" (в приложении) водителей - пассажиров.За прошлый (2023) год на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей. Об этом заявлял заместитель руководителя службы Петр Иванов в интервью «Известиям».Фото: freepik.com