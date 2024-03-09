Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрит дело лесоруба, который незаконно спилил деревья на 400...

Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрит дело лесоруба, который незаконно спилил деревья на 400 000 рублей.В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Гусь-Хрустального района.Мужчину обвиняют в незаконной рубке, совершённой в особо крупном размере.«… Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки: в конце июля 2023 года на территории Гусь-Хрустального района выявлен факт незаконной рубки сырорастущих лесных насаждений за пределами делянки, отведенной арендатору земельного участка для целей проектной рубки. В ходе расследования установлено, что обвиняемый являлся вальщиком в лесорубочной бригаде, обладал навыками в области лесозаготовки, на платной основе оказывал соответствующие услуги, имел собственную спецтехнику для этих целей...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В феврале-марте 2023 года мужчина и нанятые рабочие на основании договора производил лесозаготовительные работы на территории Гусь-Хрустального района.Зная о необходимости рубки в пределах отведенной делянки, обвиняемый привлек неосведомленную бригаду, и в отсутствие документации, спилил 139 деревьев различных пород (сосна, ель, береза и осина).В прокуратуре уточняют, что в результате был причинен ущерб РФ на сумму более 400 тысяч рублей. И в данный момент уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений