Мартовское полярное сияние над Владимирской областью: аномалия или норма? Астролюбителю из...

Мартовское полярное сияние над Владимирской областью: аномалия или норма?Астролюбителю из Владимирской области — Александру Каширцеву вновь удалось сделать потрясающие фотографии полярного сияния в Ковровском районе (3 марта 2024 года) и создать «таймлапс» - видео из множества кадров.Жители региона продолжают удивляться и интересоваться: «А это вообще нормально?! Очередное полярное сияние, да над Владимирской областью! И на Северный полюс ездить не надо...»Действительно, не надо. Всё дело в активности Солнца. 2024-й год в этом плане — особенный. Вот что рассказал Александр Каширцев корреспонденту ГТРК «Владимир»:- За прошедший год полярное сияние можно было наблюдать минимум 5 раз, связано это с тем, что солнце сейчас находится на пике своей активности (11-летнего цикла), вследствие чего на нём происходят частые и мощные выбросы солнечной массы, которые зачастую направлены в сторону Земли. Этот год тоже обещает быть насыщенным в плане таких явлений, Солнце только входит в свой максимум активности.- Александр, где именно вы наблюдали и снимали полярное сияние?- Видео («таймлапс») снимал в поле за посёлком Малыгино, Ковровского района в течении двух часов, с 19:30 до 21:30. Ничего необычного не заметил, только один раз спутник Starlink ярко «отсветил» на фоне сияния. А вообще — явление (полярное сияние) достаточно яркое, его можно было наблюдать невооружённым глазом, была видна отчетливая серебристая дуга, яркие подвижные столбы и в пик сияния (примерно в 21:10) отчетливо видимое красное свечение.- И всё же... Полярное сияние над Владимирской областью - это аномалия или норма?- Полярное сияние в средних широтах нельзя назвать аномалией, это вполне нормальное явление при сильных геомагнитных бурях, в прошлом году оно достигало даже южных широт нашей страны, точно было зафиксировано на северном Кавказе.- Почему полярное сияние… салатово-красное?- Цвет сияния зависит от того, в молекулы какого газа ударились заряженные частицы, но светится в основном кислород, «от него» мы и видим зеленое и красное свечение. Не стоит беспокоиться, он не сгорает, просто излучает фотон света.Это интересно!А что же заставляет «светиться» сияния? И почему оно бывает, то зеленого, то красного цвета? Сияния получаются из-за того, что электроны из солнечного ветра в верхних слоях атмосферы (выше 100 км) ударяют по атомам кислорода (атомарный кислород). В этот момент атомы кислорода приходят в возбужденное состояние (вернее, электроны кислорода переходят на более высокие уровни) и через некоторое время, чтобы вернуться в нормальное состояние, кислород излучает энергию возбуждения и его электрон переходит обратно на стабильную орбиталь. Вот эта излученная энергия и есть тот свет, который формирует полярные сияния. У кислорода есть две основные линии излучения в оптическом (видимом) излучении: 557,7 нм (зеленый цвет) и 630 нм (красный цвет). В основном мы видим зеленый цвет по двум причинам: 1. Максимум чувствительности человеческого глаза находится в зеленой области спектра. 2. Зеленый цвет образуется ближе к поверхности Земли: на высоте 100 — 200 км над уровнем моря.- Как вы считаете, часто ли в этом (2024 году) мы будем любоваться полярными сияниями во Владимирской области? Весна... А летом они бывают, кстати?- Как я уже рассказывал, в этом году данное явление мы увидим ещё много раз, вероятность наблюдения в нашей широте очень высока. Главные условия это, конечно же, чистое темное небо. В период с середины мая до середины июля вряд ли получится что-то увидеть из-за светлых ночей, но весь остальной год - всё зависит только от погоды и интенсивности геомагнитных бурь, пришедшихся на темное время суток. Если вы увидели новость о мощных солнечных вспышках, то через 3-4 дня можно смело отслеживать интенсивность сияния с помощью тематических сайтов, приложений и групп в соцсетях, которых сейчас очень много. Если прогнозы хорошие, и есть желание увидеть всё своими глазами, то стоит выехать из городской засветки и направить свой взгляд на северный горизонт.Обычно пик наблюдения сияния для нашей области приходится в период с 20:30 до 23:30, связано это с природой явление, ведь сияние диаметрально противоположно положению Солнца относительно Земли.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Автор фото и видео — Александр Каширцев